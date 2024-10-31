Düzce\'de Emniyete Araç Bağışı

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Kaymakam Selver Esra Arık'ın girişimleriyle başlatılan kampanyada vatandaşların bağışlarıyla İlçe Emniyet Amirliğine araç alındı.

Arık'ın öncülüğünde başlatılan kampanyada ilçe halkının bağışlarıyla satın alınan polis otosu, Emniyet Amiri Ahmet Kayaöz'e teslim edildi.

Kaymakam Arık, teslim töreninin ardından AA muhabirine, bağış yaparak aracın alınmasına katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Birlikten güç doğacağını dile getiren Arık, "İnşallah bu araçlarla vatandaşımıza asayiş ve güvenlik hizmetini çok daha iyi şartlarda vereceğiz. Emniyet teşkilatımız güçlenmiş olacak. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz böylesi zamanda birlikten güç doğacaktır." ifadesini kullandı.