Düzce'de Fındık Bahçesinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Fındık Bahçesinde Yangın

Düzce\'de Fındık Bahçesinde Yangın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Düzce'de fındık bahçesinde çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

Kozluk ile Nasırlı köyleri mevkisinde fındıklık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Düzce ve Yığılca belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürülen yangında 7 hektarlık fındıklık zarar gördü.

Kaynak: AA

Güncel, Ormana, Düzce, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Fındık Bahçesinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O günkü tavırları çok kötüydü Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu çok kızdırmış: O günkü tavırları çok kötüydü
Değirmendere Viyadüğü’nde Çalışmalar Sürüyor Değirmendere Viyadüğü'nde Çalışmalar Sürüyor
Herkes Cem Küçük’ün bu sözlerini paylaşıyor Kendisiyle çelişti Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
Türkiye’de bir ilk Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi Türkiye'de bir ilk! Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi

19:01
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
18:57
Bennu Gerede’nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı
Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı
18:28
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
18:19
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak
17:18
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
16:22
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 20:00:33. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Fındık Bahçesinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.