Düzce'de Fındık Hasadı Tamamlandı - Son Dakika
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Düzce'de Fındık Hasadı Tamamlandı

Düzce\'de Fındık Hasadı Tamamlandı

Düzce'de fındık hasadını tamamlayan bazı üreticiler, geç saatlere kadar harmanlama ve ayrıştırma işlemi yapıyor. Üreticiler, fındığı kabuğundan ayrıştırmak için bir süre harmana sererek kurutuyor ve daha sonra patoz makinesinde ayrıştırma işlemi yapıyor. Hasat süreci gece geç saatlere kadar devam ediyor.

21.08.2024 16:16
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Düzce'de fındık hasadını tamamlayan bazı üreticiler, geç saatlere kadar harmanlama ve ayrıştırma işlemi yapıyor.

Batı Karadeniz'in önemli fındık üretim merkezlerinden Düzce'de yüksek kesimlerde fındık hasadı yeni başlarken, orta rakımlı ve kıyı kesimlerde bazı üreticiler ürün toplamayı tamamlayarak harmanlama ve ayrıştırma işlemine geçti.

Üreticiler, fındığı kabuğundan ayrıştırmak için bir süre harmana sererek kurutuyor.

Yeşil dış kısmı kuruyan fındığı bir araya toplayan üreticiler, daha sonra patoz makinesinde ayrıştırma işlemi yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan patoza verme işlemi, gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Üretici Aydın Dursun, büyük mücadele verdikleri bir sezonu daha geride bırakarak hasadı tamamladıklarını kaydetti.

Dursun, "Harmanımızı da bitirmiş olduk. Allah hayırlısını, bereketini göstersin. Bütün çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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