Düzce'de Fındık TIR'ı Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Düzce'de fındık taşıyan TIR, otomobile çarptı; sürücü Coşkun Macitoğlu yaşamını yitirdi.
DÜZCE'de çevre yolunda fındık taşıyan TIR'ın çarptığı otomobilde sıkışan sürücü Coşkun Macitoğlu, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu Üçyol köyü mevkiinde meydana geldi. D-100 kara yolundan Kuzey Çevre Yoluna bağlanmaya çalışan Coşkun Macitoğlu idaresindeki 81 ACP 080 plakalı otomobile, aynı istikamette ilerleyen Ramazan Ş. idaresindeki 34 RFE 827 plakalı fındık taşıyan TIR çarptı. TIR'ın çarptığı araç ters dönerken olay yerine sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Coşkun Macitoğlu yaşamını yitirdi.
Coşkun Macitoğlu'nun cenazesi itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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