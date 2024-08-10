Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden M.Y. idaresindeki 81 ABY 957 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali U'ya (53) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaya, kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de hafif ticari araç çarpması sonucu yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?