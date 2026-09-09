Düzce'de halk sağlığı standında vatandaşların tansiyonu ölçüldü, sigara uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de halk sağlığı standında vatandaşların tansiyonu ölçüldü, sigara uyarısı yapıldı

Düzce\'de halk sağlığı standında vatandaşların tansiyonu ölçüldü, sigara uyarısı yapıldı
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Düzce Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası kapsamında hastanede stant kurdu. Vatandaşların kan basıncı ve karbonmonoksit ölçümleri yapılarak obezite, kanser ve tütün kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı, sigara bırakma poliklinikleri tanıtıldı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde "3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" kapsamında toplumsal bilgilendirme ve farkındalık oluşturma standı kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastane bekleme alanında "Her Gün Halk Sağlığı" yaklaşımıyla kurulan stantta, DÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi personeli, koruyucu sağlık hizmetlerinin tanıtımını yaptı, bireylerin sağlık riskleri konusunda farkındalıklarının artırılması ve vatandaşların uygun sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Etkinlik kapsamında, vatandaşların kan basıncı ölçümleri bedelsiz gerçekleştirildi, sağlıklı yaşam, obezitenin önlenmesi, hipertansiyon ve kronik hastalık riskleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca tütün kullanımına yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi. Sigara kullanan vatandaşlara tütün kullanımının sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verilerek, sigara bırakma poliklinikleri ve danışmanlık hizmetleri tanıtıldı.

Kanserden korunma ve erken tanının önemine değinildi, ücretsiz kanser tarama hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi, 9 Eylül, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de halk sağlığı standında vatandaşların tansiyonu ölçüldü, sigara uyarısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de halk sağlığı standında vatandaşların tansiyonu ölçüldü, sigara uyarısı yapıldı - Son Dakika
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