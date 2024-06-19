Düzce'de Huzur ve Güven Uygulaması: 180 Personel Katıldı - Son Dakika
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Düzce'de Huzur ve Güven Uygulaması: 180 Personel Katıldı

Düzce'de, 8 ayrı noktada gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasına 180 emniyet personeli katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 umuma açık yer, 12 günübirlik kiralanan ev, 5 park bahçe, 1867 kişi, 244 araç, 18 kıraathane, 1 internet kafe, 1 iş merkezi ve 1 mesire alanını denetledi. Uygulama sırasında 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 2 kişiye işlem yapıldı ve 17 araç sahibine toplamda 92 bin 144 lira ceza uygulandı.

19.06.2024 00:53
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Düzce'de 8 ayrı noktada 180 emniyet personelinin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentin 8 ayrı bölgesinde 21 umuma açık yer, 12 günübirlik kiralanan ev, 5 park bahçe, 1867 kişi, 244 araç, 18 kıraathane, 1 internet kafe, 1 iş merkezi ve 1 mesire alanını denetledi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen ve dron ile narkotik köpeğinin de kullanıldığı "huzur ve güven" uygulamasına 180 personel katıldı.

Denetimlerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 kişiye işlem yapıldı, 17 araç sahibine toplamda 92 bin 144 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Bahçe, Düzce, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Huzur ve Güven Uygulaması: 180 Personel Katıldı - Son Dakika

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