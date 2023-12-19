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Düzce'de İlkokul Öğrencileri Kuşlar İçin Yuva Yaptı - Son Dakika
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Düzce'de İlkokul Öğrencileri Kuşlar İçin Yuva Yaptı

Düzce'de Namık Kemal İlkokulu 4D sınıfı öğrencileri, soğuk havada kuşların kolay yem bulmaları ve sıcakta kalmaları için atık malzemelerden yuva yaparak okul bahçesindeki ağaçlara astı. Öğrenciler, yuvalara yem bırakarak kuşlara destek oldu.

Düzce\'de İlkokul Öğrencileri Kuşlar İçin Yuva Yaptı
19.12.2023 - 12:09,
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Düzce'de ilkokul öğrencileri, kuşların soğukta kalmamaları ve kolay yem bulmaları için atık malzemelerden yuva yaparak okul bahçesindeki ağaçlara astı.

Namık Kemal İlkokulu 4D sınıfı öğrencileri, soğuk havanın etkili olduğu kentte okul bahçesinde yem arayan kuşları görünce harekete geçti.

Sınıf öğretmeni Tuba Eşmekaya rehberliğinde velilerin desteğiyle geri dönüşüme uygun sünger, karton, plastik ve ahşap malzemelerden kuşlara ev yapan öğrenciler, yuvaları okullarının bahçesindeki ağaçlara astılar.

Yuvalara yem bırakan öğrenciler, yine kuşlar için okul bahçesine de buğday serpti.

Kaynak: AA
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