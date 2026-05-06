Düzce'de İnşaat Çökmesi: 1 İşçi Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de İnşaat Çökmesi: 1 İşçi Yaralı

06.05.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Cedidiye Kent Meydanı inşaatında kalıp kayması sonucu çökme oldu, bir işçi yaralandı.

DÜZCE'de Cedidiye Kent Meydanı'nda devam eden inşaat çalışmalarında beton dökümü sırasında kalıp kayması sonucu çökme meydana geldi, 1 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Cedidiye Mahallesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Düzce Belediyesi'nin Cedidiye Kent Estetiği projesinin 2'nci etap inşaatında beton döküldüğü sırada kalıp kayınca çökme oldu. İhbarla bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında işçilerden Baki T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulans ile hastaneye kaldırılan Baki T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Çökme anı, güvenlik kamerasına yansırken; Düzce Belediyesi'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cedidiye Kent Estetiği Projesi 2'nci etabı inşaatında, B Blok zemin kat döşeme betonu dökümü esnasında kalıp kayması meydana gelmiş, bunun sonucunda yaklaşık 8 metrelik bir bölümde kalıp çökmesi oluşmuştur. Yaşanan olayda bir çalışanımız hafif şekilde yaralanmış olup, gerekli tıbbi müdahale yapılmış ve tedbir amaçlı gözetim altına alınmıştır. Sağlık durumu iyidir. Olayın nedenlerine ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci kurumumuz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmakta olup, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

Haber-Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de İnşaat Çökmesi: 1 İşçi Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Marmaris’te ’kaza’ denilerek kapatılan dosya açıldı 2 kişi cinayetten tutuklandı Marmaris'te 'kaza' denilerek kapatılan dosya açıldı; 2 kişi cinayetten tutuklandı
Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış

17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 18:13:12. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de İnşaat Çökmesi: 1 İşçi Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.