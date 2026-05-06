Düzce\'de İnşaat Çöktü: 1 İşçi Yaralandı

DÜZCE'de Cedidiye Kent Meydanı'nda devam eden inşaat çalışmalarında beton dökümü sırasında kalıp kayması sonucu çökme meydana geldi, 1 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Cedidiye Mahallesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Düzce Belediyesi'nin Cedidiye Kent Estetiği projesinin 2'nci etap inşaatında beton döküldüğü sırada kalıp kayınca çökme oldu. İhbarla bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında işçilerden Baki T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulans ile hastaneye kaldırılan Baki T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Çökme anı, güvenlik kamerasına yansırken; Düzce Belediyesi'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cedidiye Kent Estetiği Projesi 2'nci etabı inşaatında, B Blok zemin kat döşeme betonu dökümü esnasında kalıp kayması meydana gelmiş, bunun sonucunda yaklaşık 8 metrelik bir bölümde kalıp çökmesi oluşmuştur. Yaşanan olayda bir çalışanımız hafif şekilde yaralanmış olup, gerekli tıbbi müdahale yapılmış ve tedbir amaçlı gözetim altına alınmıştır. Sağlık durumu iyidir. Olayın nedenlerine ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci kurumumuz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmakta olup, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreç yakından takip edilmektedir" denildi.