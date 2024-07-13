Düzce'de Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri Otçu Göçü Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika
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Düzce'de Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri Otçu Göçü Yürüyüşüyle Başladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri, Otçu Göçü yürüyüşüyle başladı. Şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın cenazesi dolayısıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirildi. Şenlikler, yarın Kardüz Yaylası'nda devam edecek.

13.07.2024 20:40
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 87'ncisi düzenlenen Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri "Otçu Göçü" yürüyüşüyle başladı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sakaryalı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın cenazesi dolayısıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Gölyaka Belediyesi önünde toplanan yöresel kıyafetli vatandaşlara Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kaymakam Selver Esra Arık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun eşlik etti.

İlçe merkezinde yaklaşık 30 dakika süren yürüyüş, otogar meydanında sona erdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan burada yaptığı konuşmada, komşu kent Sakarya'da şehit acısı yaşanması nedeniyle şenliğin müziksiz yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Aslan, atalarından devraldıkları yayla kültürünü gelecek nesillere taşıma gayretinde olduklarını ifade etti.

Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun ise şehit haberi alındığında şenliğin müziksiz yapılmasına karar verildiğini ve şenliklerin bugünkü kısmının sadece sessiz yürüyüşle geçileceğini belirtti.

Yarın 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda sürecek şenlikler kapsamında Karadenizli sanatçılar sahne alacak, halk oyunları sergilenecek.

Kaynak: AA

Astsubay Kıdemli Çavuş, Gölyaka, Düzce, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri Otçu Göçü Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri Otçu Göçü Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika
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