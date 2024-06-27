Düzce\'de Kişi Sulama Kanalına Düştü, Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Güncel

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, bir kişinin sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çilimli ilçesi Topçular köyü mevkisinde bir kişinin sulama kanalının başında oturduğu ve aniden gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Kanala düşen kişinin, yolun altından geçen kısımda olabileceğini değerlendiren ekipler, söz konusu alandaki suyu vidanjörler yardımıyla tahliye etti.

Çalışmaları, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ve Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay da takip etti.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.