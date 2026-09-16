Düzce\'de makaslayan tır bariyere çarptı, Akçakoca yolu ulaşıma kapandı

Düzce'de makaslayan tır bariyere çarptı, Akçakoca yolu ulaşıma kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda makaslayan tır bariyere çarparak Akçakoca istikametinin ulaşıma kapanmasına neden oldu. Vinçle kaldırılan tırın ardından bölgede trafik normale döndü.
Düzce'de tırın makaslaması sonucu D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ulaşım bir süreliğine aksadı.
Kara yolunun Akçakoca istikametinde seyreden 01 D 7994 plakalı tır, Kurtsuyu-Şifalısu mevkileri arasında kontrolden çıkarak makasladı.
Bariyere çarpan tır, yolun Akçakoca istikametinin ulaşıma kapanmasına neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Tırın vinçle kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.
Kaynak: AA
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