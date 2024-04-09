Düzce\'de motosiklet kazası: Yaya öldü, sürücü ağır yaralandı

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, aday sayısının fazla olmasının bir bölünmeye vesile olmayacağını belirterek, hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceğini düşünmediğini ifade etti. Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunmadığını ancak genel başkanın aday olması durumunda görüşmesinin doğal olduğunu söyledi. Adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklere sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inandığını vurguladı.