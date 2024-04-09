Düzce\'de motosiklet kazası: Yaya öldü, sürücü ağır yaralandı

Düzce'de motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.
R.A.U. idaresindeki 81 ADE 757 plakalı motosiklet, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Karaca mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şen'e (53) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ve motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Şen, kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, aday sayısının fazla olmasının bir bölünmeye vesile olmayacağını belirterek, hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceğini düşünmediğini ifade etti. Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunmadığını ancak genel başkanın aday olması durumunda görüşmesinin doğal olduğunu söyledi. Adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklere sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inandığını vurguladı.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi'nde yaş çay bahçelerinde gübreleme yapan bir kişi, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cesedin yanında tüfek, tabanca, çanta içerisinde kıyafet ve bir miktar para bulundu. Ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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