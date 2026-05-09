Düzce\'de Mutfaktaki Yangın Apartmanı Dumana Boğdu

DÜZCE'de mutfaktaki ocağın alev alması ile çıkan yangın, kısa sürede dolaplara sıçradı. Öğrencilerin yaşadığı ve dumanla dolan apart bina tahliye edilirken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 öğrenci de hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Şehit Murat Demir Mahallesi'ndeki apart binada meydana geldi. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı binanın 3 katındaki bir dairede yaşayan Ali E. isimli öğrenci, mutfakta yemek yaparken ocak alev aldı. Yangın, kısa sürede mutfak dolaplarına sıçrayıp yayıldı, duman tüm binayı sardı. Bina sakinlerinin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MUHABET KUŞU KURTARILDI

İtfaiye ekipleri kısa sürede binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen Ali E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Evde hasar meydana gelirken, Ali E.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan yangının çıktığı dairenin bitişiğindeki diğer dairede bulunan bir muhabbet kuşu da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.