Düzce\'de Off-Road Aksiyonu

Off-Road tutkunlarından aksiyon dolu orman gezisi
DÜZCE - Düzce'de Off-Road tutkunları, orman yollarında zorlu parkurlara girerek ekstrem turu gerçekleştirdi.
Ekstrem sporlarının uygun şehirlerinden birisi olan Düzce'de Off-Road tutkunları dağlarda doğanın tadını çıkarttı. Beyköy ile Gölyaka arasında bulunan Düzce ormanları içerisinde orman yollarına giren Off-Road tutkunları, zorlu parkurlara girerek yeni yollar açtı. Kış aylarında kar safarisi öncesinde güzergahları kontrol eden Off-Road tutkunları, yeni yolları büyük araçlar ile açarak, olumsuz durumlarda kullanılabilecek düzeye getirerek alanlarda düzenlemeler yaptı. Off-Road turu atarak Düzce dağlarını fetheden sürücüler, keyifli bir gün geçirdi.
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