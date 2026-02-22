Düzce'de Öğrencilere Mehter Sürprizi - Son Dakika
Düzce'de Öğrencilere Mehter Sürprizi

Düzce\'de Öğrencilere Mehter Sürprizi
22.02.2026 15:29
Düzce'deki kütüphaneye giden öğrenciler, mehter takımı ile karşılaşarak şaşırdı.

DÜZCE'de, iftardan sonra Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'ne giden öğrenciler, mehter takımıyla karşılandı. Karşılarında mehter takımını gören öğrencilerin şaşırdığı görüldü.

Düzce Belediyesi tarafından Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'ni kullanan öğrencilere, mehteran takımı ile sürpriz hazırlandı. Ramazan ayı nedeniyle sahura kadar açık olan kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrenciler, mehteran takımı ile karşılandı. Öğrenciler, kendilerini bekleyen Düzce Belediyesi Mehteran Takımı'nı görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Mehteran takımının marşlarını ilgiyle dinleyen öğrenciler, ekini tezahürat ve alkışlarla uğurladı. Öğrenciler, gösteriyi çok beğendiklerini ve kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Düzce

Son Dakika Güncel Düzce'de Öğrencilere Mehter Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Düzce'de Öğrencilere Mehter Sürprizi - Son Dakika
