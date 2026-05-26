Düzce\'de Ormanda Erkek Cesedi Bulundu

Düzce'de ormanlık alandaki dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Beyköy beldesine bağlı Samandere köyü ile Sinekli Yaylası'nı birbirine bağlayan yolda, kamp yapmak için bölgeye giden çift, su içmek için durdukları çeşmenin alt kısmında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Çiftin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, dere yatağında kayaların üzerinde hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede, ölen kişinin 45-50 yaşlarında erkek olduğu belirlendi.

Üzerinde çok sayıda kesici alet yarası bulunduğu öğrenilen ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.