Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada, kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada, kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler Mahallesi mevkisinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı, yaralılardan 2'sinin durumu ciddi; kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler Mahallesi mevkisinde İsmail Ö. idaresindeki 81 AER 896 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 ACH 616 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ile otomobil sürücüsü İsmail Ö. yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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