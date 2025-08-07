DÜZCE'de Anadolu Otoyolu kenarında çıkan ot yangını, itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi, Gölyaka Sapağı mevkisinde meydana geldi. Ot yangınını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Otoyol Yanında Yangın - Son Dakika
