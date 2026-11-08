Düzce\'de otoyolda orta şeritte duran araca kamyonet çarptı, 1 kişi hafif yaralandı

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda orta şeritte duran hafif ticari araca, arkadan gelen kamyonet çarptı. Kaza, kamyonetin araç içi kamerasına yansıdı, hafif ticari araçtaki 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Gümüşova rampalarında meydana geldi. İddiaya göre; İstanbul istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, orta şeritte aniden duran 34 VL 1118 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ayakta tedavi edildi. Kaza anı ise kamyonetin araç içi kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.