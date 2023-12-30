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DÜZCE'de park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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DÜZCE'de park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Düzce'de park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Ferhat Gündüz yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Kültür Mahallesi Stadyum Sokak'ta meydana geldi. Ferhat Gündüz idaresindeki motosiklet, başka bir aracın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkarak, park halindeki araca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE\'de park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
30.12.2023 - 16:30,
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DÜZCE'de park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Ferhat Gündüz yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kültür Mahallesi Stadyum Sokak'ta meydana geldi. Sanayi istikametine giden Ferhat Gündüz idaresindeki 81 FK 836 plakalı motosiklet, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkarak, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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