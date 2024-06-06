Düzce'de Samuray Arıları Kahverengi Kokarca Böceğiyle Mücadele Ediyor

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DÜZCE'de, fındık başta olmak üzere, meyve ve sebzelere zarar veren, kahverengi kokarca böceği ile mücadele için, laboratuvarda yetiştirilen 8 bin adet 'samuray arısı' doğaya salındı.

Düzce'de fındıkların baş düşmanı olarak bilinen, fındık çotanaklarının özünü emerek kurumalarına ve verimsiz hale gelmelerine sebep olan kahverengi kokarca böceğiyle mücadele sürüyor. Fındığın yanı sıra meyve ve sebze bahçelerinde de ürünlere zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvarlarında üretilen 8 bin samuray arısı, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı törenle doğaya salındı. Samuray arılarının 2 yıl içinde üreyerek çoğalmaları ve doğal dengeyi normale çevirmeleri bekleniyor.

Vali Selçuk Aslan, konuyla ilgili bilgi vererek, "İlimiz endüstriyel tarım memleketi, mülki coğrafyamızın neredeyse 4'te 1'inde 672 bin dekarda fındık tarımı ile uğraşıyoruz. Ülkemizde ilki 2018 yılında görünen, Uzak Doğu, Çin, Tayvan menşeli, kahverengi kokarca denilen bir zararlı söz konusu. Kahverengi kokarca dediğimiz en halk tabiriyle fındığın özünü sömüren, kalitesini düşüren ve ağaçlarda günden güne kurumaya sebep olan bir çeşit zararlı tür. Hastalığın, ilk tespitinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığımız bu anlamda biyolojik mücadeleyi nasıl yapabiliriz diye araştırmaya başladı. Araştırma neticesinde kahverengi kokarca ile mücadele noktasında, samuray denilen faydalı bir böcek türü geliştirildi. Kahverengi kokarca günlük 30 kilometre yol alabilmekte. 3 yıl içinde ise 1 çiftten 30 bin çifte kadar üreyebilmektedir. Asimetrik bir düzeyde ilerlemekte ve tüm dünyayı tehdit edecek bir üreme hızına kavuşmakta. Kahverengi kokarca, sadece fındığa zarar vermiyor. Sebze ve meyve türlerini de etkileyerek, özünü emip faydasız hale getiriyor. Biz Düzce'de kahverengi kokarca böceği ile mücadele konusunda samuray arısının salımlarına başladık. 7 ilçe ve merkezde 8 bin samuray arısını doğaya bırakılıyor. Samuray arısının özelliği, kahverengi kokarcanın yavru bıraktığı yuvalara gitmekte, larvaların üzerine yuvalanarak, oradaki yeni türeyecek kahverengi kokarcaları, imha ediyor. İnşallah 2 yıl içinde doğadaki dengeyi samuray arılarının yapacağı mücadeleyle sağlayacağını inanıyorum. Vatandaşlarımızı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate almalarını istiyorum. Ağustos ayında da fındık toplama sezonu başlayacak. Bol bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.