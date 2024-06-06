Düzce'de Samuray Arıları Kahverengi Kokarca Böceğiyle Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de Samuray Arıları Kahverengi Kokarca Böceğiyle Mücadele Ediyor

Düzce'de fındık, meyve ve sebzelerin zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele etmek için laboratuvarda yetiştirilen 8 bin samuray arısı doğaya salındı. Samuray arıları, kahverengi kokarca böceğinin larvalarını imha ederek doğal dengeyi sağlamayı hedefliyor.

06.06.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE'de, fındık başta olmak üzere, meyve ve sebzelere zarar veren, kahverengi kokarca böceği ile mücadele için, laboratuvarda yetiştirilen 8 bin adet 'samuray arısı' doğaya salındı.

Düzce'de fındıkların baş düşmanı olarak bilinen, fındık çotanaklarının özünü emerek kurumalarına ve verimsiz hale gelmelerine sebep olan kahverengi kokarca böceğiyle mücadele sürüyor. Fındığın yanı sıra meyve ve sebze bahçelerinde de ürünlere zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvarlarında üretilen 8 bin samuray arısı, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı törenle doğaya salındı. Samuray arılarının 2 yıl içinde üreyerek çoğalmaları ve doğal dengeyi normale çevirmeleri bekleniyor.

Vali Selçuk Aslan, konuyla ilgili bilgi vererek, "İlimiz endüstriyel tarım memleketi, mülki coğrafyamızın neredeyse 4'te 1'inde 672 bin dekarda fındık tarımı ile uğraşıyoruz. Ülkemizde ilki 2018 yılında görünen, Uzak Doğu, Çin, Tayvan menşeli, kahverengi kokarca denilen bir zararlı söz konusu. Kahverengi kokarca dediğimiz en halk tabiriyle fındığın özünü sömüren, kalitesini düşüren ve ağaçlarda günden güne kurumaya sebep olan bir çeşit zararlı tür. Hastalığın, ilk tespitinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığımız bu anlamda biyolojik mücadeleyi nasıl yapabiliriz diye araştırmaya başladı. Araştırma neticesinde kahverengi kokarca ile mücadele noktasında, samuray denilen faydalı bir böcek türü geliştirildi. Kahverengi kokarca günlük 30 kilometre yol alabilmekte. 3 yıl içinde ise 1 çiftten 30 bin çifte kadar üreyebilmektedir. Asimetrik bir düzeyde ilerlemekte ve tüm dünyayı tehdit edecek bir üreme hızına kavuşmakta. Kahverengi kokarca, sadece fındığa zarar vermiyor. Sebze ve meyve türlerini de etkileyerek, özünü emip faydasız hale getiriyor. Biz Düzce'de kahverengi kokarca böceği ile mücadele konusunda samuray arısının salımlarına başladık. 7 ilçe ve merkezde 8 bin samuray arısını doğaya bırakılıyor. Samuray arısının özelliği, kahverengi kokarcanın yavru bıraktığı yuvalara gitmekte, larvaların üzerine yuvalanarak, oradaki yeni türeyecek kahverengi kokarcaları, imha ediyor. İnşallah 2 yıl içinde doğadaki dengeyi samuray arılarının yapacağı mücadeleyle sağlayacağını inanıyorum. Vatandaşlarımızı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate almalarını istiyorum. Ağustos ayında da fındık toplama sezonu başlayacak. Bol bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Düzce, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Samuray Arıları Kahverengi Kokarca Böceğiyle Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:51:13. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Samuray Arıları Kahverengi Kokarca Böceğiyle Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement