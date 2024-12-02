Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Araçlar ilerlemekte zorlandı.
Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Bahçeşehir bağlantı yolunda, D-100 karayolunda ve Kuzey Çevreyolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi sebebiyle sürücüler zor arlar yaşadı. Yetkililer, dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'nı kaplayan sis sebebiyle vatandaşların dikkatli olmasını araçlarıyla yakın takip yapmamaları işaretlere dikkat etmesini istediler.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü - Son Dakika
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