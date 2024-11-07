Düzce'de Sisli Sabah - Son Dakika
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Düzce'de Sisli Sabah

Düzce'de etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü, sürücüler uyarıldı.

07.11.2024 23:14
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Düzce güne sisli uyandı

DÜZCE - Düzce'de etkili olan sis sebebi ile görül mesafesi düşerken, Düzceliler güne sisli uyandı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Bahçeşehir Bağlantı Yolu'nda, D-100 Karayolunda ve Kuzey Çevre yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sebebi ile ekipler sürücüleri bilgilendirdi. Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'nı kaplayan sis sebebiyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Kaynak: İHA

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