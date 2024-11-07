Düzce'de Sisli Sabah

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Düzce güne sisli uyandı

DÜZCE - Düzce'de etkili olan sis sebebi ile görül mesafesi düşerken, Düzceliler güne sisli uyandı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Bahçeşehir Bağlantı Yolu'nda, D-100 Karayolunda ve Kuzey Çevre yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sebebi ile ekipler sürücüleri bilgilendirdi. Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'nı kaplayan sis sebebiyle vatandaşların dikkatli olması istendi.