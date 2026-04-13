Düzce\'de Tarihi Eser Operasyonu

13.04.2026 23:49
DÜZCE'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 136 parça sikke ve obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölyaka ilçesinde bir şüphelinin, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, tarihi eser satmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gölyaka ilçesinde belirlenen ikamete yapılan operasyonda R.G. (35) ve Ş.T. (64) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, 119 adet sikke, 13 adet yüzük, 2 adet haç, 1 adet heykel, 1 adet çömlek olmak üzere toplamda 136 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, gözaltına alınan R.G. ve Ş.T. hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli tahkikat başlatıldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kültür, Güncel, Düzce, Roma, Son Dakika

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
