Düzce'de Tarım Faaliyetleri 2024 Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de Tarım Faaliyetleri 2024 Raporu

Düzce'de fındık üretimi %36 artarak 95 bin ton, tarımsal ihracat 210 milyar dolara ulaştı.

15.01.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı faaliyetlerini yayımladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kentte fındık üretimi yüzde 36 artarak 95 bin 586 ton oldu.

Çiftçi ve üreticilere sağlanan desteğin miktarı 158 milyon 797 bin 66 lira olurken, arıcılık sektöründe bal üretimi 525 ton, işletme sayısı ise 792'ye yükseldi. Su ürünleri üretimi ise 2 bin 805 ton olarak gerçekleşti.

Kent genelinde sağlıklı ve güvenilir gıda konusunda 8 bin 988 denetim gerçekleştirildi, bu kapsamda 6 milyon 764 bin 542 lira para cezası uygulandı.

Kentte tarımsal ihracat, 2024 yılında 210 milyar dolara ulaştı. "Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 6 bin 190 kilo yonca tohumu, 250 bin marul fidesi, 42 ton çeltik tohumu ve 91 sera örtüsü dağıtımı gerçekleşti.

Ayrıca il genelinde 8 köyde uygulanan 5 meranın ıslah projesiyle kullanılan mera alanları yüzde 65'e yükseldi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Tarım Faaliyetleri 2024 Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:09:16. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Tarım Faaliyetleri 2024 Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.