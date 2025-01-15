Düzce'de Tarım Faaliyetleri 2024 Raporu

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Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı faaliyetlerini yayımladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kentte fındık üretimi yüzde 36 artarak 95 bin 586 ton oldu.

Çiftçi ve üreticilere sağlanan desteğin miktarı 158 milyon 797 bin 66 lira olurken, arıcılık sektöründe bal üretimi 525 ton, işletme sayısı ise 792'ye yükseldi. Su ürünleri üretimi ise 2 bin 805 ton olarak gerçekleşti.

Kent genelinde sağlıklı ve güvenilir gıda konusunda 8 bin 988 denetim gerçekleştirildi, bu kapsamda 6 milyon 764 bin 542 lira para cezası uygulandı.

Kentte tarımsal ihracat, 2024 yılında 210 milyar dolara ulaştı. "Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 6 bin 190 kilo yonca tohumu, 250 bin marul fidesi, 42 ton çeltik tohumu ve 91 sera örtüsü dağıtımı gerçekleşti.

Ayrıca il genelinde 8 köyde uygulanan 5 meranın ıslah projesiyle kullanılan mera alanları yüzde 65'e yükseldi.