Düzce\'de Temizlik Görevlisi Çöp Atma Alışkanlıklarını Sordu

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Düzce'de temizlik personeli vatandaşa sordu: "Çöpünüzü nereye atıyorsunuz?"

Vatandaşlar çöp atmanın önüne "Cezayla değil rızayla" geçilir dedi

DÜZCE - Düzce'de temizlik görevlisi Barış Tok, sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda eline süpürge yerine bu kez mikrofon alarak vatandaşlara uzattı. "Yerlere çöp atanlara ne söylemek istersiniz? Bu sorun cezayla mı, rızayla mı çözülür" sorularını yönelten Tok, ilginç cevaplar aldı.

Düzce Belediyesi Sıfır Atık ve Temiz Çevre anlayışını toplumun tüm kesimlerine işlemek üzere ilginç çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Özellikle yere çöp atma sorununun tüm şehirlerde en büyük kirlilik kaynağı olduğu bilinirken Düzce Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Barış Tok isimli personel, her gün temizlediği cadde ve sokaklarda bu kez mini bir röportaj gerçekleştirdi.

Sosyal farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanarak izleyenlerden büyük takdir toplayan çalışma kapsamında Temizlik Personeli Barış Tok, cadde ve sokaklarda vatandaşlara, "Yerlere çöp atanlara ne söylemek istersiniz? Bu sorun cezayla mı, rızayla mı çözülür", "Yerlere çöp atıyor musunuz" sorularını yöneltti. Vatandaşlar, "İnsan olan çevresini temiz tutar, cebimde taşırım yine de yere çöp atmam, atana da çok kızarım, bu sorunun çözümünü rıza ile sağlayabiliriz, insanın kendisine saygısı olmalı, herkes evindeki gibi davransın" şeklindeki yanıtları dikkat çekti.

"Vergimizi veriyoruz, sen de maaşını alıyorsun yaklaşımı bizi üzüyor"

Vatandaşlara soru yönelterek konu hakkındaki görüşlerini alan Temizlik Personeli Barış Tok, videonun sonunda bazı vatandaşların yaklaşımından söz ederek, "Vergimizi veriyoruz, sen de bu işi yapmak için maaşını alıyorsun diyenler oluyor. Bu yaklaşım bizi çok üzüyor, vatandaşlarımızdan çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.