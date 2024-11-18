Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gümüşova ilçesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden S.Y. idaresindeki 06 AAE 893 plakalı hafif ticari araç ile E.C.T. idaresindeki 81 ABC 920 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü E.C.T. ile aynı araçta bulunan S.A'yı sıkıştığı yerden itfaiye erleri çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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