Düzce'de traktör kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de traktör kazası: 3 kişi yaralandı

Düzce\'de traktör kazası: 3 kişi yaralandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Traktör sürücüsü Y.U'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

04.06.2024 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.U. idaresindeki arka kısmına römork bağlı traktör, Saçmalıpınar köyü Güney Mahallesi'nde yaklaşık 100 metrelik şarampoldeki ağaçlık alana devrildi.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, traktör sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan F.G. ve C.U. yaralandı.

Köylülerle birlikte traktörün devrildiği alana inen ekipler, bir ucu arazi aracına bağlı olan çelik halatla sedyeye koydukları yaralıları yukarı taşıdı.

Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü Y.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Gölyaka, Düzce, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de traktör kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:13 Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
21:05 Ateşkes bilmecesi Netanyahu ile Biden birbirini yalanladı, olan yine Gazze’ye oluyor Ateşkes bilmecesi! Netanyahu ile Biden birbirini yalanladı, olan yine Gazze'ye oluyor
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
20:53 Komşu ülkeden atılan roketler İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi
22:27 Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı Kripto para operasyonunda 47 tutuklama Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı! Kripto para operasyonunda 47 tutuklama
22:23 Esenyurt’ta mide bulandıran görüntüler Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti
22:13 Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:51 Cinayette çelik kasa detayı Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı Cinayette çelik kasa detayı! Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 02:35:07. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de traktör kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement