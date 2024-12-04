Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Gölyaka ilçesinde 5 şüpheliye ait 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda, 471 gram kubar esrar, 27 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu öğütme ve kullanma aparatı ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı.

Tutuklanan zanlıdan uyuşturucu satın aldığı belirlenen 3 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda ise E.T'nin (23) aracında ve ikametinde, 150 gram sentetik uyuşturucu ile paketleme malzemeleri bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.