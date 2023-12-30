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Düzce'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Düzce'nin Azmimilli Mahallesi'nde İsmet G'ye ait tek katlı evde çıkan yangında, İsmet G'nin annesi Münevver G. (80) evde yalnız olduğu sırada vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de ev kullanılamaz hale geldi.

Düzce\'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı
30.12.2023 - 15:11,
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Düzce'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Azmimilli Mahallesi Çınar Sokak'ta İsmet G'ye ait tek katlı evde yangın çıktı.

İsmet G'nin annesi Münevver G'nin (80) evde yalnız olduğu sırada çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın, vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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