Düzce'de Yaralı Bulunan Peçeli Baykuş ve Yalıçapkını Doğaya Salındı

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Düzce'de yaralı bulunan peçeli baykuş ve yalıçapkını, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğündeki tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Bir binada mahsur kalarak yaralanan peçeli baykuş ile Akçakoca ilçesinde plajda Jandarma Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bulunan yalıçapkını, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi.

Burada veterinerler Zeynep Hızal ve Murat Ünlü tarafından tedavileri üstlenilen 2 kuş, sağlıklarına kavuşturuldu.

Kuşlar, veterinerler tarafından doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.