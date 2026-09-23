Düzce'de yasa dışı bahis operasyonunda 62 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de yasa dışı bahis operasyonunda 62 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı

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Düzce\'de yasa dışı bahis operasyonunda 62 kişi gözaltına alındı, 11\'i tutuklandı
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Düzce'de yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 11'i tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 58 şüpheliden tutuklanmayanlar adli kontrolle serbest bırakılırken, 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

DÜZCE'de polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan, komisyon karşılığı başkalarına ait banka hesaplarını kullanan ve bu yöntemle kara para akladığı belirlenen organize şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında milyarlarca liralık olağan dışı para hareketliliği tespit edildi. Delillerin toplanmasının ardından geçen hafta cuma günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 62 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve suça konu dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 58 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.

Kaynak: DHA
TutuklamaGüvenlik3. SayfaGüncelDüzceSuçSon Dakika

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