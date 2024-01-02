 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de Yol Kenarında Yaralı Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de Yol Kenarında Yaralı Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de yol kenarında hareketsiz yatan Ramazan Doğan'ın başına darbe aldığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç çarptığı ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

02.01.2024 - 17:48,  Güncelleme: 17:50
Abone Ol

DÜZCE'de, yol kenarında başından yaralı bulunan Ramazan Doğan (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğan'a araç çarptığı ihtimali üzerinde durulurken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olay, saat 07.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu Muncurlu Sapağı mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İsminin Ramazan Doğan olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına darbe aldığı tespit edilen Doğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Araç çarptığı üzerinde durulan Ramazan Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

Düzce\'de Yol Kenarında Yaralı Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ramazan Doğan, Jandarma, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Yol Kenarında Yaralı Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


18:25
TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35
New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var

Son Dakika
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 18:51:53. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Yol Kenarında Yaralı Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement