Düzce'de zincirleme trafik kazasında 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Düzce'de zincirleme trafik kazasında 1 ölü, 3 yaralı

Düzce\'de zincirleme trafik kazasında 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga götürüldü. Gölyaka Kaymakamı ve Belediye Başkanı da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

07.04.2024 09:29
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun İçmeler Mahallesi mevkisinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Zehranur Bülbül yaşamını yitirdi, B.B, B.E. ve T.M.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı, cenaze de incelemelerin ardından morga götürüldü.

Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ve Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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