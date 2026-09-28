Düzce'den Ferruh Duran ve İsmail Bostancı motosikletle umre yolculuğuna başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'den Ferruh Duran ve İsmail Bostancı motosikletle umre yolculuğuna başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce\'den Ferruh Duran ve İsmail Bostancı motosikletle umre yolculuğuna başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 50 yaşındaki Ferruh Duran ile 55 yaşındaki İsmail Bostancı, umre için motosikletle Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıktı. Yaklaşık 2 ay hazırlık yapan ikili, 3 günde tamamlamayı planladıkları Mekke yolculuğunda gidiş-geliş toplamda yaklaşık 7 bin kilometre katedecek.

Düzce'de umre ibadetini yerine getirmek için bir araya gelen iki motosiklet tutkunu, Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıktı.

Yaklaşık 1 yıldır motosikletle umre yolculuğu yapmayı planlayan 50 yaşındaki Ferruh Duran, kendisine eşlik edecek bir arkadaş arayışına girdi. Duran, bir arkadaşının aracılığıyla 2 ay önce tanıştığı 55 yaşındaki İsmail Bostancı ile yolculuk planlarını yaptı.

Duran için merkeze bağlı Kuşaçması köyündeki evinin önünde ailesi ve köylüler tarafından dualar eşliğinde uğurlama töreni düzenlendi.

Motosikletiyle kent merkezine gelen Duran, Bostancı ile buluştu. İki arkadaş, Merkez Büyük Cami önünden kask, eldiven ve koruyucu monttan oluşan ekipmanlarını giyerek motosikletleriyle Mekke yolculuğuna başladı.

"1 yıl boyunca sınır kapılarındaki süreci araştırdım"

Duran, AA muhabirine, motosiklet tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, "Motosiklet tutkusu benim için ulaşım aracı dışında bir tutku. Yaklaşık 40 yıldır motosiklet kullanıyorum." dedi.

Umreye motosikletiyle gitmek için yaklaşık 1 yıldır sınır kapılarındaki süreci araştırdığını anlatan Duran, "Suriye'ye araç, motosiklet trafiği açıldıktan sonra bu işe karar verdim. 1 yıldan beri düşünüyordum, 2 ay önce de İsmail arkadaşımla tanıştım ve kısa sürede bunu kararlaştırdık." diye konuştu.

Duran, kendilerini meşakkatli bir yolculuğun beklediğini, can güvenlikleri için yolculuk boyunca tüm trafik kurallarına riayet edeceklerini, gece ve yağışlı havalarda motosiklet sürmeyeceklerini ifade etti.

Yolculuğu 3 günde tamamlamayı planladıklarını ve gidiş-geliş toplamda yaklaşık 7 bin kilometre yol katedeceklerini belirten Duran, "Düzce çıkışlı, Cilvegözü-Suriye girişli olacak. Ürdün üzerinden Lübnan, Kızıldeniz derken Suudi Arabistan'a ulaşmayı düşünüyoruz. İhramlarımızı aldık, motosikletlerimiz de hazır. Umre görevimizi yapıp döneceğiz inşallah." diye konuştu.

"Yaklaşık 2 ay hazırlık yaptık"

Bostancı ise arkadaşı Ferruh'un kendisini bulup bu yolculuğu teklif ettiğini söyledi.

Yaklaşık 2 ay hazırlık yaptıklarını belirten Bostancı, sosyal medyadaki gruplarından Mekke'ye gidip gelenlerden bilgiler alarak hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti.

Bostancı, motosiklet tutkusunun tarif edilemez olduğunu dile getirerek, "Nasıl anlatayım, uçuyorsun işte. Hani çok mutlu olur ya insan. Motosiklete bindiğim zaman kendimi değişik hissediyorum." dedi.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanMotosikletGüncelMekkeDüzceYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:11
Burkina Faso lideri Traor: Casuslara idam cezası uygulanacak
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:26:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Düzce'den Ferruh Duran ve İsmail Bostancı motosikletle umre yolculuğuna başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei