Düzce Gümüşova\'da 2 şüpheli gözaltına alındı, 7 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi

Düzce Gümüşova'da 2 şüpheli gözaltına alındı, 7 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Valiliği, Gümüşova'da uyuşturucu ticareti şüphesiyle 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 7 kilo 100 gram kubar esrar, 8 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi; jandarmadaki işlemler sürüyor.
Düzce'de 7 kilo 100 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında Gümüşova ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları şüphesiyle 2 zanlı hakkında teknik ve fiziki takip başlattı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde uyuşturucu dedektör köpekleriyle yapılan aramada 7 kilo 100 gram kubar esrar, 8 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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