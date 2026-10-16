Düzce Gümüşova'da 2 şüpheli gözaltına alındı, 7 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce Gümüşova'da 2 şüpheli gözaltına alındı, 7 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi

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Düzce Gümüşova\'da 2 şüpheli gözaltına alındı, 7 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi
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Düzce Valiliği, Gümüşova'da uyuşturucu ticareti şüphesiyle 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 7 kilo 100 gram kubar esrar, 8 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi; jandarmadaki işlemler sürüyor.

Düzce'de 7 kilo 100 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında Gümüşova ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları şüphesiyle 2 zanlı hakkında teknik ve fiziki takip başlattı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde uyuşturucu dedektör köpekleriyle yapılan aramada 7 kilo 100 gram kubar esrar, 8 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce Gümüşova'da 2 şüpheli gözaltına alındı, 7 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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