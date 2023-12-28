17:26 • •
16:43 •
10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı•
Düzce Halk Eğitim Merkezi, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Halk Eğitim Merkezi ve Türk Kızılay tarafından düzenlenen bağış programı kapsamında merkezin bahçesine Mobil Kan Alma aracı getirildi.
Öğretmenler ve kursiyerlerden oluşan 50 kişilik grup kan verdi.
Bağışa etkinliğine, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Can da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce Halk Eğitim Merkezi, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika