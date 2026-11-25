Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler için program gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2007-2020 yıllarında emekliye ayrılan 120 öğretmeni, Düzce Nadas Çocuk Köyü'nde düzenlenen vefa yemeğinde bir araya getirdi.

Yıllarını eğitime adayan öğretmenler, aynı sofrada buluşarak hem geçmişe dair hatıralarını tazeledi hem de meslektaşlarıyla hasret giderdi.

Programa katılan Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, emekli öğretmenlerle sohbet ederek, eğitime sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti.