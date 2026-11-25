Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü 120 emekli öğretmeni vefa yemeğinde ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 2007-2020'de emekliye ayrılan 120 öğretmeni Nadas Çocuk Köyü'ndeki vefa yemeğinde buluşturdu. Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, emekli öğretmenlere teşekkür etti.
Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler için program gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2007-2020 yıllarında emekliye ayrılan 120 öğretmeni, Düzce Nadas Çocuk Köyü'nde düzenlenen vefa yemeğinde bir araya getirdi.
Yıllarını eğitime adayan öğretmenler, aynı sofrada buluşarak hem geçmişe dair hatıralarını tazeledi hem de meslektaşlarıyla hasret giderdi.
Programa katılan Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, emekli öğretmenlerle sohbet ederek, eğitime sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
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