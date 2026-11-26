DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, araç satış ve servis bayisinin akü odasında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisi D-100 kara yolundaki araç satış ve servis bayisinin akü odasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen 5 kişi, dumandan etkilendi. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta oksijen verildi, durumlarının iyi olması nedeniyle hastaneye götürülmedi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.