Düzce Kaynaşlı'da araç bayisinin akü odasında yangın! 5 kişi ambulansta oksijen aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde araç satış ve servis bayisinin akü odasında çıkan yangına müdahale eden 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ambulansta oksijen verdiği kişiler, durumlarının iyi olması nedeniyle hastaneye götürülmezken yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, araç satış ve servis bayisinin akü odasında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisi D-100 kara yolundaki araç satış ve servis bayisinin akü odasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen 5 kişi, dumandan etkilendi. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta oksijen verildi, durumlarının iyi olması nedeniyle hastaneye götürülmedi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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