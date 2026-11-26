Düzce Kaynaşlı'da otomotiv bayisindeki yangında 5 kişi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde D-100 kara yolu kenarındaki otomotiv bayisinin akü odasında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Etkilenenlere ambulansta oksijen verilirken yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü ve bayide hasar oluştu.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir otomotiv bayisinin akü odasında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Üçköprü mevkisi D-100 kara yolu kenarında bulunan otomotiv bayisinin akü odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanla kaplanan yangının çıktığı kısımda dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta oksijen verildi.
Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?