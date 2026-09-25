Düzce Konuralp\'te yangın çıkan evdeki kişiler komşuların yardımıyla dışarı çıktı

Düzce Konuralp'te yangın çıkan evdeki kişiler komşuların yardımıyla dışarı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de Konuralp 521. Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevleri fark edenlerin yardımıyla evde bulunan kişiler dışarı çıkarıldı, yangında evde hasar oluştu.
Düzce'de 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konuralp 521. Sokak'ta bulunan binanın zemin katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenler, evde bulunan kişilerin dışarı çıkmasına yardımcı oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?