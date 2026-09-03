Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'ne 25 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'ne 25 bin sazan yavrusu salındı

Düzce\'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti\'ne 25 bin sazan yavrusu salındı
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'ne, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında 25 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı. Çalışma, iç su kaynaklarındaki balık popülasyonunu destekleyerek sucul ekosistemlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Göleti'ne 25 bin sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli çalışma yürüttü.

Ekipler, Topuk Yaylası Göleti'ne 25 bin pullu sazan yavrusu bıraktı.

Balıklandırma çalışmaları, iç su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesi, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla her yıl düzenli gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, su kaynaklarının korunması ve verimli şekilde kullanılması adına balıklandırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Uzun, çalışmaların doğal su kaynaklarındaki balık varlığının korunması ve geliştirilmesi açısından önem taşıdığına değinerek, balıklandırma faaliyetlerinin sucul ekosistemlerin sürdürülebilirliğine katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'ne 25 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'ne 25 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika
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