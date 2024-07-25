Düzce Valiliği, şiddetli yağış ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu

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Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre şiddetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, yağışların cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yağış ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.