Düzce Valisi Türk Bayrağını Öpen Kardeşleri Gezdirdi

Güncel

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türk bayrağını öperek sevgi gösterisinde bulunan iki kardeşi makam aracıyla gezdirdi.

Aslan, Valilik binası önünden babaları Enes Alimoğlu ile geçerken makam aracının önündeki Türk bayrağını öpen 4 yaşındaki Ahsen ile 3 yaşındaki Hamit Sencer kardeşleri, Kiremitocağı Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Bir süre aile üyeleriyle sohbet eden, Ahsen ve Hamit Sencer kardeşlerle ilgilenen Aslan, makam aracıyla kardeşlere şehir turu yaptırdı.

Enes Alimoğlu, AA muhabirine, kent meydanında dolaştıkları sırada Vali Aslan'ın makam aracındaki fors bayrağını öpmeye başlayan çocuklarının görüntüsünün kendilerini duygulandırdığını ve gururlandırdığını söyledi.

Alimoğlu, "Çocuklarımızın dinine, vatanına, milletine hayırlı evlat olması için her zaman dua ediyorum. Yaptıkları hareket bizi onurlandırdı." dedi.

Anne Esra Alimoğlu ise çocuklarının bayrak, vatan sevgisini gördüklerinde çok mutlu olduklarını dile getirdi.