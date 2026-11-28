Düzce Yığılca'da ormanda üzerine dal düşen 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hacıyeri köyü kırsalında ormandan yakacak odun ihtiyacını karşılayan 2 kişinin üzerine ağaç dalı düştü. Yaralanan 2 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda üzerine ağaç dalı düşen 2 kişi yaralandı.
Hacıyeri köyü kırsalında ormandan yakacak odun ihtiyacını karşılayan R.H. ve U.H'nin üzerine ağaç dalı düştü.
R.H. ve U.H, yaralandı, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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