Düzce'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkan patpat olarak adlandırılan tarım aracı, uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü İlhan Akbaş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyü yakınlarında meydana geldi. Ormandan köye dönüş yolunda ilerleyen İlhan Akbaş yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten Hızar Deresi'ne yuvarlandı. Patpatta bulunan 2 kişi dereye düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dere yatağında yaptığı incelemede sürücü İlhan Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan M.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Akbaş'ın cenazesi de inceleme sonrası morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.