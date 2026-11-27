Düzce Yığılca'da patpat Hızar Deresi'ne düştü, sürücü öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyü yakınlarında gece saatlerinde ormandan köye dönen tarım aracı, Hızar Deresi'ne yuvarlandı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi, araçtaki 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkan patpat olarak adlandırılan tarım aracı, uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü İlhan Akbaş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyü yakınlarında meydana geldi. Ormandan köye dönüş yolunda ilerleyen İlhan Akbaş yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten Hızar Deresi'ne yuvarlandı. Patpatta bulunan 2 kişi dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dere yatağında yaptığı incelemede sürücü İlhan Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan M.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Akbaş'ın cenazesi de inceleme sonrası morga götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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