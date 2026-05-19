Düzgün Baba Ziyaretgahı'na Tahribat

(TUNCELİ) - Tunceli'de, bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Ziyaretgahı'nın tahrip edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1'i muhtar 3 kişi tutuklandı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, ziyaretgahın tahrip edilmesiyle ilgili şikayetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma, KOM ve İstihbarat birimlerince yürütülen adli ve idari tahkikat sonucunda, izinsiz kazı yapmak suretiyle tahribata neden olan şüphelilerin belirlendiği bildirildi.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda dijital materyallerin incelendiği ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen çeşitli materyal görselleri ile birlikte mühimmat ve bazı tarihi objelerin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen bilgiler çerçevesinde genişletilen çalışmalar sonucunda 17 Mayıs 2026 tarihinde tespit edilerek gözaltına alınan ilave 2 şüphelinin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, izinsiz kazı faaliyetlerinde kullanılan çeşitli araç ve gereçler ile ruhsatsız silahlar ele geçirilmiştir."

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen işlemler kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 6'ya ulaşmış olup, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i muhtar olmak üzere 3'ü tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Toplumumuzun ortak değerleri arasında yer alan inanç merkezlerimiz ile kültürel miras alanlarımızın korunmasına yönelik hassasiyetimiz kararlılıkla sürdürülecektir."