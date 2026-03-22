Düzköy Atıksu Tesisini İnceledi

22.03.2026 12:28
Trabzon Başkanı Genç, Düzköy'deki atıksu tesisi çalışmalarını yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy ilçesinde yapımı devam eden Atıksu Şebeke Hattı ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Tesiste devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Genç, tesis ile ilçenin altyapı ve kanalizasyon sisteminin ileri biyolojik arıtmayla gerçekleştirileceğini belirtti.

Genç, tesis inşatında yüzde 55 civarında gerçekleşme sağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Düzköy'ümüzün bütün atık yönetimini ileri biyolojik arıtma sistemiyle, tıpkı Trabzon merkezde düşündüğümüz sistemin bir değişik versiyonu ama aynı teknik modelle beraber çözmüş olacağız. Artık bu çağda foseptik işinden ilçelerimizi ve güzel mahallelerimizi kurtarmamız lazım."

Yatırımın önemine değinen Genç, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
